Ветеранів АТО/ООС залучать до створення ІТ-проєктів

Ветеранів АТО/ООС, які мають знання і досвід роботи з IT-технологіями, долучатимуть до створення та запровадження майбутніх електронних ветеранських сервісів та розробки інтерфейсу майбутнього оновленого сайту Міністерства у справах ветеранів.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук, повідомляє пресслужба відомства.

"Це один з небагатьох проєктів, де вас не будуть вчити робити презентації чи як себе позиціонувати. У цьому проєкті ви відразу будете робити корисні справи один для одного, для суспільства, для України. Тому пропоную ветеранам долучитися до ініціативи з удосконалення сайту Мінветеранів. Нині ми працюємо над запровадженням ряду електронних сервісів, зокрема Єдиного державного реєстру ветеранів війни та сервісу "Е-ветеран" та їх інтеграцією в загальнодержавні цифрові платформи. Для Мінветеранів важливо долучати ветеранів-фахівців, які мають досвід роботи з ІТ-технологіями, до роботи з їх створення. Головне завдання – працевлаштувати ветерана після навчання, тому пропонуємо ІТ-компаніям також долучитися і підтримати цю ініціативу", - сказав Левчук.

Зазначається, що соціологічні опитування показують, що 21% з опитаних ветеранів АТО/ООС, зацікавлені пройти IT-курси.

У Мінветеранів нагадали, що 14 вересня стартував віртуальний офіс Veteranius, де 64 ветерани та ветеранки пройдуть 10-тижневе стажування та отримають тематичні знання, постійний доступ до менторів, а по завершенні програми - власний завершений проєкт для портфоліо і рекомендації для роботи у провідних компаніях.