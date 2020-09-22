Разумков ініціює законопроєкт про безкоштовне харчування для дітей загиблих військових

Разумков ініціює законопроєкт про безкоштовне харчування для дітей загиблих військових

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков ініціював законопроєкт про безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців, у кого один із батьків загинув під час захисту України.

Як передає Укрінформ, про це Голова ВР повідомив у Твітттері.

"Ініціював проєкт закону про безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців, у кого один з батьків загинув під час захисту України. Вважаю, турбота про дітей - це вклад у майбутнє нашої держави", - поінформував Разумков.

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Згідно із даними на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №4130 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України" зареєстровано в парламенті 18 вересня.

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