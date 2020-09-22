Разумков ініціює законопроєкт про безкоштовне харчування для дітей загиблих військових

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков ініціював законопроєкт про безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців, у кого один із батьків загинув під час захисту України.

Як передає Укрінформ, про це Голова ВР повідомив у Твітттері.

"Ініціював проєкт закону про безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців, у кого один з батьків загинув під час захисту України. Вважаю, турбота про дітей - це вклад у майбутнє нашої держави", - поінформував Разумков.

Згідно із даними на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №4130 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України" зареєстровано в парламенті 18 вересня.