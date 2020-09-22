ОАСК розгляне позов щодо оскарження призначення голови Держекоінспекції

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про оскарження призначення Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції.

Про це повідомляється на сайті суду, передає Укрінформ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Єгора Фірсова до Кабінету Міністрів України. Позивач просить суд скасувати розпорядження уряду від 20 травня 2020 року про призначення А.Мальованого головою Державної екологічної інспекції України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 13 жовтня.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні Кабінет Міністрів призначив Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції. До цього він обіймав посаду начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.