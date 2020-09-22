Серед правоохоронців на COVID-19 за вихідні захворіли майже 150 осіб

Серед правоохоронців органів системи МВС упродовж вихідних на COVID-19 захворіло 148 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС у Телеграмі.

"За вихідні дні коронавірус підтвердили у 148 правоохоронців МВС. Найбільша кількість хворих зареєстрована у Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях та м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку пандемії 4725 працівників МВС захворіли на COVID-19, одужали – 4247, померли - 13 осіб.

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МВС з посиланням на інформацію МОЗ зазначає, що особі для захисту від вірусних інфекцій потрібно зміцнювати імунітет та слідкувати за самопочуттям; за перших симптомів звертатися до лікаря; мити часто руки з милом упродовж 20 секунд; уникати контактів з людьми із симптомами ГРВІ; термічно обробляти продукти.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня в Україні виявили 2 675 нових випадків зараження Covid-19.

Фото: Микола Анацький/МВС