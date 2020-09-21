Президент підписав закон, що посилить соцзахист осіб з інвалідністю з дитинства

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що посилює соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом підвищення рівня державної підтримки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Закон «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд» передбачає поетапне підвищення цієї надбавки.

Зокрема, для осіб з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи, вона зросте з 1 січня 2021 року з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року – до 200%.

Надбавка особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б І групи, з 1 січня 2021 року збільшиться з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для самотніх осіб з інвалідністю з дитинства II та III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, надбавка з 1 січня 2021 року зросте з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років надбавка зросте з 1 січня 2021 року зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, а з 1 січня 2022 року – до 200%.

На дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років надбавка також збільшиться з 1 січня 2021 року зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а з 1 січня 2022 року – до 200%.

Закон «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд» (№ 851-IX) Верховна Рада ухвалила 2 вересня 2020 року.