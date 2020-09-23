Як молоді одеські дизайнери знамениту фірму Xiaomі "підкорили"

Несподівано для одеситів світовий технологічний лідер сам знайшов їх і замовив інтер’єри для реклами свого першого у світі прозорого телевізора

Якось у червні 2020-го одна маленька одеська студія дизайну інтер’єрів отримала лист від всесвітньо відомого гіганта – законодавця «моди» в сучасних технологіях китайського концерну Xiaomі. «Спочатку не повірили, вирішили, що якесь шахрайство, – зізнається Дмитро Сівак, засновник студії. – Бо навіщо величезній знаменитій компанії звертатися до невеличкої української студії?». Лиш порівнявши домен компанії з адресою електронної пошти, з якої надійшов лист, одесити припустили, що то не жарт. Лист виявився офіційним і таки приніс студії замовлення на розробку фонових інтер’єрів (сцени в різних ракурсах) для реклами моделі першого у світі прозорого телевізора. «Все як у фільмах про майбутнє. Пишаюся, що саме ми цим займалися», – говорить засновник студії Sivak+Partners. Усе завдяки можливостям, які створюють для роботи сучасні технології, цілодобовий онлайн з усім світом, каже він.

УКРАЇНСЬКІ ІНТЕР’ЄРИ ДЛЯ КИТАЙСЬКОГО APPLE

Одеські дизайнери все ще сумнівалися в автентичності листа днів зо два. Та коли врешті зв’язалися з клієнтом, справа пішла, як по маслу. Навіть мовних перепон не виникало. «Спілкувалися переважно поштою, причому далеко не ідеальною англійською, – розповідає дизайнер Максим Юрійчук, автор тієї самої розробки для Xiaomі. – Зараз у роботі часто користуюся Google Перекладачем. Я й сам, хоч англійську знаю, коли лінуюся перекладати, закидаю в нього текст, а потім просто перевіряю, чи не переклав він якоїсь нісенітниці». Так що працювати з китайцями чи з кенійцями – для онлайну різниці немає.

Максим Юрійчук

Виявилося, що Xiaomі – давній прихильник одеського дизайну. Попередні роботи студії Сівака китайці добре знали і вимагали створити для їхнього продукту щось схоже, але незвичайне. Привели кілька прикладів з портфоліо Sivak+Partners, а далі – справа техніки. «Для презентації телевізора потрібно було кілька ракурсів, нам замовили 4 інтер’єри. Домовлялися виконати все за 3 тижні, китайці накинули часу до кінця серпня, в результаті ми віддали замовлення на півтора тижні раніше», – розповідає Юрійчук. Каже, було дуже цікаво: зазвичай студія таким не займається, придумати інтер’єри під чужий продукт – виняткове завдання. «І це ж, як не як – Xiaomі. Хто б не хотів попрацювати з китайським гігантом, який виробляє все від зубних щіток до роботів?», – пояснює Максим. Команда трудилася натхненно, як ніколи – розуміли, що успіх означатиме інвестицію в майбутнє. «Не хочеться працювати просто за гроші. Хочеться ще задоволення, фідбеку і щоб робота принесла наступні подібні замовлення», – зізнається Юрійчук. Схоже, ця інвестиція студії в майбутнє сталася ще раніше. Майже водночас з китайською компанією команді Сівака надіслали кілька важливих звернень інші клієнти. «Поки не афішуємо, хто вони – все процесі обговорення», – ділиться Дмитро Сівак. А результати співпраці з китайським брендом він публікує у себе на сторінці у Facebook – вже дозволено.

СЕКРЕТ ОДЕСЬКОГО УСПІХУ

Дмитро Сівак

Дмитро з партнером створили свою студію 6 років тому. В непростий час – почалась криза, війна… «Не можу сказати, що вести бізнес було хоч колись так легко, як у фільмі «Вовк з Уоллстріт» (американська історія запаморочливого успіху і падіння. - Ред), – говорить Дмитро. – Але в нашій команді архітектура для кожного – частина нього самого, і навіть в найважчі моменти ніхто не замислювався над тим, щоб кинути все і легко заробляти іншим шляхом». І хоч на старті команда Сівака складалася лише з 2 засновників, вже через рік штат розрісся вп’ятеро.

Серед проєктів студії відтоді були такі, що потрапляли в short list європейських конкурсів і згадувалися SNN (ресурс звернув увагу на дизайн кафе Breadway, створений Sivak+Partners). Та Дмитро не менш пишається й роботами, які не отримали такої ж популярності, але, за його виразом, «мали в собі великий емоційний заряд і художню цінність».

Кафе Breadway

Зараз третина проєктів студії виконується на «закордон», і в цьому, за словами Дмитра, нічого надскладного немає. Замовники бачать у мережі роботи, не знаючи країни походження, і сприймають їх неупереджено, оцінюючи якість, пояснює Сівак. Якщо дизайн хороший, він часто «злітає» у виданнях різних країн світу. «І тоді замовники знаходять виконавця за зображенням, – розповідає він. – Нас добре презентував проєкт готелю, завершений нещодавно. Він широко розійшовся мережею, мабуть, за ним нас знайшли китайці». Потрапити на профільні ресурси, на веб-сторінки авторитетних видань дуже непросто, каже Дмитро. Коли твої роботи відібрали редактори знаних видань – це за щастя. Це означає мільйонні перегляди і широку популярність. «Далі видання запрошують тебе одне за одним, і йде лавина популярності якоїсь певної роботи», – пояснює Сівак. Український дизайн, за його словами, за останні 2-3 роки частенько публікувався на закордонних ресурсах: іноді наші роботи подаються цілими добірками – мовляв, зверніть увагу, Україна подає надії. При цьому часто якихось надзвичайних зусиль докладати не потрібно. «Наша команда – майже всі одесити, освіту отримували в Україні – Одесі, Києві та Дніпрі. Наші виші – дуже потужні архітектурні школи, – розповідає Дмитро Сівак. – Просто з архітектурою у нас поки біда (тон задають інвестори), і часто архітектори реалізуються в дизайні інтер’єрів». А потім успішно продають свої послуги на міжнародному ринку.

ВДОМА РОБОТИ – НЕПОЧАТИЙ КРАЙ

Проєкти для закордонних замовників засновник студії насправді не вважає абсолютним мірилом успіху. Каже, вони можуть прийти до будь-якого дизайнера незалежно від досвіду – головне, аби в його місті був широкосмуговий інтернет. «Хоч я не думаю, що проєктувати треба тільки там, куди звуть. В Україні теж величезна потреба в хорошому дизайні, – впевнений він. – Досить вийти на вулицю і подивитися на хаос вивісок магазинів». Та є одна проблема – виявляється, успіх буває комерційний і професійний, і українських студій, які досягли їх обох, надзвичайно мало. «В нашій країні можна створювати посередній дизайн і добре заробляти, а можна бути дуже авторитетним у середовищі поціновувачів дизайну, але не запитаним українськими клієнтами», – пояснює Сівак. І шлях до кожного з цих успіхів свій. Наприклад, хороший непафосний мінімалістичний європейський дизайн далеко не завжди буде оцінений українським споживачем і принесе гарний заробіток. А ось десь на іншому кінці світу тільки такого й чекають.

Нещодавно перший у світі китайський серійний прозорий телевізор офіційно почали продавати

Нещодавно перший у світі китайський серійний прозорий телевізор офіційно почали продавати. Такий «телек» коштує понад $7000, а в Одесі його 3D модель отримали, навіть коли анонсу ще не було (під $1 млн штрафу у разі витоку інформації). «Ми не називали китайцям суперцін, з точки зору комерції для нас це був цілком рядовий проєкт. Але дуже старалися не підвести – приємно, що нас оцінили і звернулись. Все-таки китайський Apple!», – розповідає Дмитро Сівак. Каже, це гарний приклад дизайнерам-новачкам – для українців перешкод немає, головне – робити хороший продукт. «Багато кому здається, що треба кудись їхати, де є більші можливості. А насправді завдяки інтернету вже неважливо, де живеш, головне – якісну роботу пропонувати, – говорить власник студії. – Це вони, замовники, нехай їдуть сюди і везуть нам гроші».

Тетяна Негода, Київ

ДОВІДКА. Інтер’єрний смарт-ТВ Mi TV LUX Transparent Edition від Xiaomi – це телевізор з майже абсолютно прозорим пласким екраном (використано OLED-дисплей затовшки до 6 мм). У вимкненому стані пристрій стає практично непомітним. Технології, які дозволили досягти цього ефекту, китайська корпорація тримає в секреті. Зображення належать Xiaomi.