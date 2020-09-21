На додаткове “ЗНО” для магістратури прийшли майже 8 тисяч учасників

На додаткове “ЗНО” для магістратури прийшли майже 8 тисяч учасників

Укрінформ
Майже 8 тисяч вступників до магістратури взяли участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«19 вересня 2020 року 7 тис. 654 вступники до магістратури взяли участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Це 94,5% від загальної кількості зареєстрованих. Тестування відбулося з чотирьох мов», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість осіб обрали англійську мову – 7 тис. 415, найменша з іспанської – 10. Також 196 осіб обрали німецьку мову, а 33 - французьку.

У МОН інформують, що на складання ЄВІ було відведено 60 хвилин. Загальна кількість завдань – 42, якщо правильно виконані всі завдання тесту, така ж максимальна кількість балів. Пороговий бал за виконання завдань ЄВІ відповідає 10 тестовим балам.

Результати спеціально організованої сесії ЄВІ буде розміщено на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» до 25 вересня, а із завданнями спецсесії ЄВІ та правильними відповідями до них можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.

Читайте також: На бакалаврат цьогоріч зарахували понад 51 тисячу вступників - список вишів

Вступники, які отримають позитивні результати ЄВІ, матимуть можливість вступити до вишів цьогоріч за додатковим прийомом, який проводиться з 15 вересня.

Конкретні терміни прийому заяв та етапів зарахування визначаються Правилами прийому вишів.

Як повідомлялося, МОН оприлюднило проєкт Умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік для громадського обговорення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-