На додаткове “ЗНО” для магістратури прийшли майже 8 тисяч учасників

Майже 8 тисяч вступників до магістратури взяли участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«19 вересня 2020 року 7 тис. 654 вступники до магістратури взяли участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Це 94,5% від загальної кількості зареєстрованих. Тестування відбулося з чотирьох мов», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість осіб обрали англійську мову – 7 тис. 415, найменша з іспанської – 10. Також 196 осіб обрали німецьку мову, а 33 - французьку.

У МОН інформують, що на складання ЄВІ було відведено 60 хвилин. Загальна кількість завдань – 42, якщо правильно виконані всі завдання тесту, така ж максимальна кількість балів. Пороговий бал за виконання завдань ЄВІ відповідає 10 тестовим балам.

Результати спеціально організованої сесії ЄВІ буде розміщено на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» до 25 вересня, а із завданнями спецсесії ЄВІ та правильними відповідями до них можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.

Вступники, які отримають позитивні результати ЄВІ, матимуть можливість вступити до вишів цьогоріч за додатковим прийомом, який проводиться з 15 вересня.

Конкретні терміни прийому заяв та етапів зарахування визначаються Правилами прийому вишів.

Як повідомлялося, МОН оприлюднило проєкт Умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік для громадського обговорення.