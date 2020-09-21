Голові ДУС призначили заступницю

Президент Володимир Зеленський призначив Марію Стоцьку заступником керівника Державного управління справами.

Відповідний указ №400/2020 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

“Призначити Стоцьку Марію Миколаївну заступником керівника Державного управління справами з 21 вересня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, - зазначається в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент 5 серпня звільнив Марію Грабовську з посади заступника керівника Державного управління справами.