СБУ викрила корупційну схему в Укралізниці

Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ «Укрзалізниця» в організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ «Укрзалізниця» завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів, що призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. Надалі такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.

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Службовці СБУ у межах кримінального провадження задокументували виведення "у тінь" через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 млн грн. Гроші були привласнені організаторами та учасниками схеми.

«Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт», - поінформували у відомстві.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.