НАЗК направило до суду 12 адмінпротоколів – щодо очільників партій, суддів та чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 12 адміністративних протоколів через порушення порядку фінансової звітності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК у Фейсбуці.

"Адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності політичних партій складено стосовно таких осіб: Петро Симоненко, "Комуністична партія України"; Дмитро Толстошеєв, "Основа"; Григорій Демченко , "Соціально-екологічна партія "Союз.Чорнобиль.Україна"; Олександр Клименко, "Українська народна партія", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у НАЗК, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду два адмінпротоколи стосовно Олени Костенко, колишнього першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно судді Господарського суду Харківської області Інни Чистякової, начальника управління Офісу Генерального прокурора Дмитра Літкевича, колишнього слідчого Криворізького районного відділу поліції Владислава Тихонова, начальника відділу Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області Ніни Шишкової, колишнього слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Янчука, колишнього слідчого Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Дмитра Круглікова.