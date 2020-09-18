Син Кернеса каже, що батьку набагато краще

Стан здоров'я міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває в німецькій клініці "Шаріте" з ускладненнями від поранення на фоні коронавірусу, суттєво покращився.

Про це в Інстаграмі написав один із синів міського голови Родіон Гайсинський, який супроводжував його за кордон, передає Укрінформ.

Гайсинський повідомив, що "щойно вийшов" від Кернеса, якому "набагато краще", але поки лікарі заборонили меру та його відвідувачам користуватися в лікарні гаджетами.

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня на брифінгу директор Департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що два дні тому стан міського голови Харкова Геннадія Кернеса погіршився – на фоні коронавірусу загострилися проблеми, пов'язані з наслідками поранення у 2014 році. Тоді куля пошкодила хребет, спинний мозок, печінку, одне з легень.

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За даними ЗМІ, в Харків за Кернесом увечері 16 вересня прибув літак, який належить компанії FAI Aviation Group, що займається медичними перевезеннями. 17 вересня літак з Кернесом приземлився у Німеччині. Мера Харкова доправили до клініки "Шаріте". Наступного дня Родіон Гайсинський повідомив, що стан здоров'я Кернеса стабільний, і лікарі заявляють про позитивну динаміку.

Згодом у декларації Кернеса з’явилися дані про витрати на переліт до Німеччини і медичні послуги - понад 5 млн грн.

15 вересня пресслужба міськради підтвердила, що у міського голови - коронавірус і пневмонія і він з 10 вересня перебував у 17-й міській лікарні.

14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес - в комі. Цю заяву Укрінформу спростував віцемер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не знаходиться в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні опоненти.

28 квітня 2014 року Кернес отримав вогнепальне поранення під час ранкової пробіжки в районі Білгородського шосе. Тоді було відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Злочин не розкрито.