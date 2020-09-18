Зеленський привітав єврейську громаду з Рош га-Шана

Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Рош га-Шана та подякував за розуміння введених обмежень на святкування.

Як передає Укрінформ, вітання опубліковане на сайті глави держави.

"Шановна єврейська громадо України та всі, хто святкує Рош га-Шана! Прийміть мої сердечні вітання з нагоди нового 5781 року. Для вас ці дні завжди є часом для осмислення життя, самоаналізу та духовного налаштування на наступний рік. Сподіваємось, що для всіх нас він буде легшим, ніж рік, що минає", - зазначив Зеленський.

Водночас Президент зауважив, що з метою збереження життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, українська влада була змушена обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення цього свята в Умані.

«Але у Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства. Ми дякуємо всім за розуміння та взаємодію у важливих питаннях безпеки людей. Віримо, що разом ми обов’язково зможемо подолати всі виклики, що постали перед нами, і наступного року повернутися до звичного ритму життя», – наголосив Зеленський.

«Бажаю кожному з вас щасливого й солодкого Нового року», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, цього року святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.