Освіта на карантині: Рада просить Кабмін знайти гроші у "коронавірусному" фонді

Відповідні постанови №4057, 4082 і 4108 були ухвалені на засіданні парламенту 18 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

Так, постанова №4057 щодо невідкладних заходів для забезпечення безпечного навчального процесу і якісної освіти в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, набрала 274 голоси нардепів.

Постановою пропонується звернутися до Кабінету Міністрів щодо проведення перерозподілу видатків Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками з метою вжиття заходів для забезпечення безпечного навчального процесу і якісної освіти в умовах карантину. Постанова містить рекомендації Кабінету Міністрів при перерозподілі видатків Фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками передбачити: для закупівлі сертифікованих засобів індивідуального захисту для працівників педагогічних та науково-педагогічних закладів освіти державної та комунальної форм власності, здобувачів освіти в закладах освіти державної та комунальної форм власності на період до кінця 2020 року 1090000,00 тис. грн; додаткові доплати у розмірі 6033560,00 тис. грн до заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним закладам освіти державної та комунальної форм власності за додаткове навчальне навантаження в умовах дистанційного та змішаного навчання на період до кінця 2020 року; для технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах карантинних заходів 3375390,00 тис. грн. Постанову №4082 підтримали 277 парламентаріїв. Згідно з документом, ВР рекомендує уряду при перерозподілі видатків Фонду боротьби з коронавірусом передбачити видатки на: запровадження нової бюджетної програми «Заохочення педагогічних працівників в умовах карантину» для виплати надбавки за виконання особливо важливої роботи по забезпеченню освітнього процесу в умовах карантину педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам у розмірі 50% в обсязі 5 790 523,00 тис. гривень; запровадження нової бюджетної програми «Безпечна школа» для забезпечення закладів загальної середньої освіти дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту учасників освітнього процесу в обсязі 2 272 468,1 тис. гривень, а саме: медичні маски – 1 219 800,9 тис. грн; дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри - 331 739,9 тис. грн; дезінфікуючі засоби для поверхонь (парти, підлога) - 720 927,3 грн.

Постанова №4108, яка набрала 277 голосів народних депутатів, рекомендує Кабінету Міністрів здійснити необхідні розрахунки та внести зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з метою перерозподілу видатків для забезпечення необхідними індивідуальними засобами захисту вчителів від COVID-19 під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та необхідними технічними засобами для проведення дистанційного навчання.

Такі заходи передбачають фінансування з державного бюджету на умовах їх співфінансування з місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування, яким пропонується розглянути питання щодо перегляду бюджетних асигнувань з метою можливого збільшення бюджетного фінансування територіальних громад, районів, міст, областей в цій частині.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Тоді Кабінет Міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в країну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Також були закриті усі навчальні заклади.

20 травня уряд схвалив рішення про запровадження адаптивного карантину.

26 серпня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 1 листопада.