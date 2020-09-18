У Польщі "накрили" нелегальну фабрику сигарет, заарештовані 12 українців

У Великопольському воєводстві Польщі Центральне слідче бюро поліції РП виявило нелегальну фабрику з виробництва сигарет. В результаті операції затримані 16 осіб, зокрема 12 громадян України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральне слідче бюро поліції Польщі (CBSP).

Загалом на нелегальній фабриці виявлено 5,8 млн штук сигарет, близько 1,7 млн тонн тютюнової суміші і кількадесят піддонів з напівпродуктами. Вартість затриманого товару становить 6,5 млн злотих (1,7 млн дол.).

У Польщі виявили нелегальну фабрику сигарет / Фото: cbsp.policja.pl

Вилучено також 1 млн злотих (270 тис. дол.) у готівці, 3 автомобілі.

Загалом затримані 16 осіб, серед яких 12 громадян України, які працювали на нелегальній фабриці. Усіх затриманих тимчасово заарештовано на три місяці.