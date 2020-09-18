У світі коронавірусом заразилися 30,3 мільйона осіб
Укрінформ
Станом на ранок 18 вересня число заражених коронавірусом в світі складає 30351589 осіб, з них 950 555 померли і 22041314 видужали.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
За нову добу зареєстровані 9 550 нових випадків інфікування, найбільше в Мексиці (3 182), Бельгії (2 028) і Індії (1 991).
Серед 275 нових жертв хвороби 201 людина загинула в Мексиці.
У США на сьогодні зареєстровано 6 874 596 випадків, в Індії 5 214 677, а в Бразилії 4 457 443.