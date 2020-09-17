В Україні проведуть екологічну акцію зі збору сміття на берегах річок

У Києві та ще на 14 локаціях у різних регіонах України 19 вересня відбудеться масштабна екологічна акція зі збору сміття на берегах річок.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський під час зустрічі з журналістами з нагоди Міжнародного дня чистих берегів.

"Ми хочемо звернути увагу населення країни на те, що кожен може зробити дуже багато. Якщо кожна людина буде за собою прибирати, це буде найбільший внесок, який може зробити кожна людина. А ми, влада, повинні підтримати ці прагнення і, разом з органами місцевого самоврядування створити необхідну інфраструктуру", - зазначив міністр.

Абрамовський закликав учасників акції пройти нескладну реєстрацію у зв'язку з тим, що акція проводиться під час епідемії коронавірусної інфекції,

"Для чого вона (реєстрація - ред.) робиться? Для того, щоб розвести людей по локаціях, не створювати скупчення. Щоб прибрати якомога більше локацій, в першу чергу. Ну, і не в останню чергу, щоб запобігти зараженню людей коронавірусом. Люди будуть отримувати повідомлення, в якому місці, в якій локації збирати сміття", - наголосив він.

За словами міністра, такі акції будуть проводитися постійно, не тільки на Міжнародного дня чистих берегів.

"Ми, Міндовкілля, разом з громадськими та волонтерськими організаціями, плануємо хоча б раз в квартал проводити такі акції, підвищувати свідомість людей, залучати людей до процесу. Одночасно ми будемо стимулювати галузь збору і переробки відходів, стимулювати населення до роздільного збору сміття. Щоб потім це сміття переробляти, повторно використовувалася те, що можна, по системі ієрархії, яку ми хочемо ввести законом про управління відходами", - підкреслив він.

Міжнародний день чистих берегів проводиться по всьому світу одночасно з Всесвітнім днем прибирання. Цього дня мільйони людей в більше ніж 120 країнах збирають сміття на берегах річок, морів та океанів.

Міжнародний день чистих берегів був започаткований у 1986 році. Мета - привернути увагу до проблем засмічення відходами водних ресурсів, правильного поводження із відходами, дбайливого ставлення до довкілля та підвищення екологічної свідомості населення.