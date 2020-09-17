Суд відмовив Янчуку у поновленні на посаді держсекретаря МОЗ

Окружний адміністративний суд міста Київ відмовив у задоволенні позову Артема Янчука щодо поновлення на посаді державного секретаря Міністерства охорони здоров’я.

Таке рішення ухвалено на засіданні ОАСК 17 вересня, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт суду.

Зазначається, що позивач просив суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів про його звільнення з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров'я та про тимчасове призначення на цю посаду Інни Солодкої. Янчук також просив поновити його на посаді держсекретаря МОЗ із дня звільнення.

“Суд оголосив вступну та резолютивну частину рішення, яким Артему Янчуку було відмовлено у задоволенні позову. Повний текст рішення судом буде виготовлено протягом 10 робочих днів”, - інформує пресслужба.

У суді нагадали, що позов Янчука надійшов до ОАСК у жовтні 2019 року, справа розглядалась за правилами загального позовного провадження.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Кабінет міністрів звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Артема Янчука.