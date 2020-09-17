“Автоматичне призначення пенсії”: ПФУ опрацював вже понад 7 тисяч заявок

Пенсійний фонд України опрацював 7,2 тисячі анкет-заяв, поданих через сервіс «Автоматичне призначення пенсії».

Про це сказав голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус під час пресконференції, присвяченій презентації електронних послуг ПФУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні вже подано і опрацьовано 7,2 тисячі анкет-заяв, і ми сподіваємося, що цей сервіс далі буде якомога більше користуватися попитом», - сказав Капінус.

Він розповів, що ПФУ створило можливість подачі документів, необхідних для проведення розрахунку пенсій.

«Незалежно від того, чи ви будете подаватися безпосередньо перед призначенням пенсії чи за певний час, ви можете подати в будь-який час необхідні документи: заповнити певну форму з наданням інформації з приводу того, в якому відділенні чи місці чи хочете отримувати пенсійне забезпечення - через пошту чи через банк, надати інформацію по своїй трудовій, якщо ви її не надавали раніше, надати інші документи, які підтверджують ваш стаж. Ці документи будуть відцифровані, і будуть чекати того моменту, коли у вас буде право пенсійного забезпечення і відповідно буде нараховано пенсійне забезпечення», - розповів Капінус.

Він уточнив, що сервіс «Автоматичне призначення пенсії» дає можливість людині сформувати відповідну заявку на призначення пенсії з набуттям такого права, без необхідності звернень до Пенсійного фонду з документами.

«На сьогодні відповідна заявка буде підписуватися цифровим підписом. Цього буде достатньо для того, щоб здійснити повністю всі процедури, які необхідні для призначення пенсій», - сказав Капінус, відзначивши користь електронного сервісу в умовах карантину.

Окрім того, голова правління ПФУ розповів про послугу «Пенсійний калькулятор», який дає можливість розрахувати пенсійне забезпечення виходячи з даних у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, ведення якого здійснює Пенсійний фонд України.

«Ми намагалися створити реальний застосунок, який працює на реальних даних, запропонувати громадянам України для того, щоб вони могли використовувати і розуміти, які перспективи в них будуть по пенсійному забезпеченню. На сьогодні 291 особа скористалася відповідним застосунком», - сказав Капінус.

Як повідомлялося, у 2018 році Пенсійний фонд України запровадив електронний сервіс, завдяки якому можна дізнатися свій робочий стаж - як спеціальний, так і пільговий, а також перевірити пенсійні нарахування, зокрема дізнатися про розміри внесків роботодавця.

Для отримання інформації користувачам необхідно зареєструватися у «Особистому кабінеті», що можна зробити за допомогою електронного цифрового підпису (ключем ЕЦП), або ж пройти оффлайн-реєстрацію, подавши заяву до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Після реєстрації користувачі зможуть дізнаватися через «Особистий кабінет» інформацію, що їх стосується, щодо розмірів внесків роботодавця та іншу інформацію, яка береться для розрахунку пенсій.