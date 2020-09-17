Активісти представили програму комплексного розвитку “Здорове місто”

У Києві представили національну ініціативу з комплексного розвитку українських міст «Здорове місто».

Проєкт презентувала на пресконференції в Укрінформі ГО «Платформа Здоров'я».

«У концепцію закладена ідея, що чим менше люди хворіють, тим більше й краще вони працюють і тим багатшим є місто й країна. Транспорт не повинен забирати життя людей в пробках, а відтак міста повинні бути для пішоходів і велосипедистів. Зони відпочинку треба розглядати як місця локальної економіки, які сприяють відчуттю щастя й задоволення життям. Архітектура і дизайн міста повинні надихати й сприяти фізичному і психологічному здоров'ю. Спальні райони мають бути урбаністично яскраві й зручні, де вся інфраструктура поруч», - розповів Микола Конопелько, громадський діяч, член правління ГО «Платформа Здоров'я» та «Асоціації e-Health».

За його словами, метою проєкту є організація здорового способу життя у місті, зменшення смертності, збільшення народжуваності та «індексу щастя» громадян, і концепція «Здорове місто» пропонує управління всіма сферами міста та цілими галузями крізь призму здоров’я.

Проєкт, наприклад, пропонує так організувати життя в спальних районах, щоб його мешканцям не довелося їздити на роботу чи за послугами на інший кінець міста.

«У рамках кількох кварталів є спільні зони для відпочинку. Забудова здійснюється так, що на перших поверхах є комерційна сфера – магазинчики, кафе, ресторани, бутики; на других поверхах цього кластеру – соціальна сфера: школи, садочки, ЦНАПи, сервісні служби; на третіх поверхах розташовуються бізнеси, офіси підприємств, і починаючи з четвертого поверху – живуть люди. Виходить, що людина в найкоротшій доступності отримує все потрібне для життя», - зазначив Конопелько.

Автор і співзасновник соціальної ініціативи «Здорове місто», відомий дитячий лікар, автор книжок і телепроєктів Євген Комаровський наголосив на тому, що проєкт передбачає підняти на належний рівень питання здоров’я громадян в умовах конкретного міста.

«Це наштовхнуло на створення громадської організації, для якої основою будуть ці питання. І ця організація повинна змусити політиків на всіх рівнях – від місцевого до президентського – винести теми охорони здоров’я, щастя людей, довгожительства, екології, транспорту – на перші місця», - зазначив він.

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Комаровський наголосив, що громадська ініціатива вимагатиме від політиків відповідей на болючі питання охорони здоров’я в умовах життя у місті та запевнив, що проєкт не стане партійним.

«Громадський рух за жодних обставин не може бути політизовано, тому що будь-який громадський рух в рамках конкретної партії – це абсолютна дурість. Здоров'я – це міжполітична, позапартійна тема. Це має цікавити всіх. Якщо в якоїсь політичної сили будуть якісь рецепти, то нашим завданням буде їх озвучити, проаналізувати, підтримати чи відкинути й залучити інші політичні сили до розв'язання цих проблем. Наше завдання - проблеми охорони здоров’я вивести за межі політичного мордобою, зробити його інструментом об’єднання країни заради нашого майбутнього», - підкреслив він.

Учасники проєкту «Здорове місто» зазначили, що це національна ініціатива з комплексного розвитку українських міст, яка покликана об’єднати громадських активістів, представників професійних спільнот, бізнесменів та представників влади і є незалежною та некомерційною суспільною інституцією, спрямованою на розвиток міст та здоров’я родин.