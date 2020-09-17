Кремінь проситиме Кабмін не скасовувати обов'язкове ЗНО з української літератури

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь готує звернення до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та Міністерства освіти щодо перегляду норми про скасування обов'язкового ЗНО з української літератури.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в Фейсбук.

"Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - це одна з найбільших загроз, яка може бути по відношенню і до освітньої реформи, і державної гуманітарної політики загалом. Засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури - неможливо. Готую звернення до Прем'єр-міністра України та Міністерства освіти України, щоб ця норма була переглянута або аргументована", - написав Кремінь.

Як повідомлялося, у 2021 році Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запропонує абітурієнтам два формати тесту з української мови.

Випускники матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: сертифікаційну роботу з української мови (містить лише завдання з української мови) чи сертифікаційну роботу з української мови та літератури, де є завдання як з української мови, так і з української літератури.