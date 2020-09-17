Україна: 3584 інфікованих за добу і лише 47%, готових вакцинуватися…

Вакцина проти COVID-19 от-от буде готова. Але у ВООЗ кажуть: пандемія закінчиться, лише коли ми навчимося жити з інфекцією

Кількість людей, які зіткнулися з коронавірусом у світі, перевищила 30 мільйонів. Україна робить свій «внесок»: приріст інфікованих перевалив за три з половиною тисячі на добу. Тим часом робота над вакциною проти COVID-19 йде надзвичайно швидкими темпами, і за просуванням у цьому напрямі без перебільшень спостерігає увесь світ. Але все ж деякі ключові питання залишаються без відповідей. Насамперед – чи доведеться людям вакцинуватися щороку, як від грипу? Скільки доз вакцини потрібні Україні? Та і наскільки можна говорити про безпеку вакцин, які розробляються так швидко?

Швидше за все, вакцинуватися щороку не треба буде

Наразі на третій, фінальній, стадій клінічних досліджень перебуває дев’ять вакцин. На цій стадії досліджують її ефективність. Щоб вважатися ефективною, вакцина від COVID-19 має захищати щонайменше 50% вакцинованих, про це заявило Управління з продовольства та медикаментів США.

Імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика Федір Лапій у коментарі Укрінформу говорить, що дослідження під час першої і другої фази випробувань свідчать про наявність імунної відповіді (тобто антитіла – утворюються). Але ще немає остаточного розуміння щодо ефективності вакцини (тобто, наскільки захищатимуть ці антитіла від COVID-19).

Федір Лапій

«Щодо тривалості дії вакцини, то швидше за все вона зможе надавати захист упродовж тривалого часу подібно до вакцини проти кору чи вітряної віспи. Попри мутації вірусу, є ґрунтовні підстави вважати, що перехресний імунітет зберігатиметься. Стверджувати про зворотне поки немає достатніх підстав», – каже імунолог. Щоправда, спеціаліст додає, що повністю виключати імовірність того, що вакцинуватися потрібно буде щороку, як від грипу, теж не можна.

«Наразі існує міжнародна ініціатива забезпечити для всіх країн вільний доступ до вакцини. Очікується, що протягом 2021 року буде виготовлено близько 2 мільярдів доз. Кожна країна в межах міжнародної угоди упродовж 2021 року отримає вакцину для 20% населення (як в межах ініціативи відбуватиметься оплата чи ж вакцина надійде як гуманітарна допомога – поки не вирішено). Перший «транш» вакцини має покрити 3% населення окремої країни. Держави мають визначитися, кого вакцинуватимуть у першу чергу. Швидше за все, це будуть медичні працівники», – розповідає Федір Лапій.

Щоправда він додає, що потребуватиме вирішення питання, буде вакцинація для медиків обов’язковою чи добровільною? Адже страхування медпрацівника передбачає значну грошову виплату. Якщо медик відмовляється вакцинуватися, щоб захистити себе, то постає питання – чи виплачувати йому в такому разі страховку? А от необхідність вакцинації людей із хронічними хворобами наразі під питанням, каже фахівець. Річ у тім, що ефективність вакцини вивчається у здорових добровольців, а от наскільки буде вона ефективною і безпечною для людей із певними захворюваннями – ще треба вивчати.

Звісно, охопити 20% населення вакцинацією – недостатньо для колективного імунітету. Для надійного захисту від інфекції потрібно, щоб мінімум 70% населення було вакциноване.

На запитання про можливості випуску вакцини в Україні, пан Лапій відповідає, що в нас дійсно є потужні фармвиробники, готові налагодити виробництво з певного етапу після отримання ліцензії. В ідеалі вакцина, виготовлена на українських потужностях, може бути дешевшою за імпортну. Але для цього треба позбутися корупційних загроз. Це коли собівартість виготовлення вакцини і її ціна для закупівлі державою, м’яко кажучи, відрізняються неадекватно – зазначає фахівець.

Коли обіцяють готовність вакцин і скільки це коштуватиме?

Розробкою однієї з найперспективніших вакцин займається британська компанія AstraZeneca (спільно з Університетом Оксфорду). Саме з нею підписали попередні угоди щодо поставок Нідерланди, Німеччина, Франція та Італія. Але нещодавно компанія тимчасово призупиняла випробування вакцини – через те, що у жінки з контрольної групи виявили запалення сегментів спинного мозку, що могло бути викликане вірусною інфекцією. Ця інформація, звісно, сколихнула весь світ, адже повернення до нормального життя передусім асоціюється із налагодженням масового виробництва саме цієї вакцини. У компанії запевнили, що подібні зупинки – нормальна практика, аби переконатися в безпечності, а невдовзі – відновили випробування. За словами одного з топ-менеджерів компанії Паскаля Соріо, вакцина може бути остаточно придатною для масового щеплення до кінця цього – початку наступного року.

А тим часом Дональд Трамп заявив, що у США вакцина може бути готовою за три-чотири тижні. Там, окрім AstraZeneca, проводиться випробування вакцини німецько-американського виробництва від компаній BioNTech і Pfizer, а також вакцини від американської компанії Moderna. Щоправда головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі налаштований менш оптимістично. За його словами, випробування вакцини від коронавірусу може бути завершене ближче до кінця року, тобто вакцина може надійти в широкий доступ у 2021 році.

А у федеральному уряді Німеччини очікують, що вакцина стане доступною в середині 2021 року. Те саме на початку вересня заявляли і у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Штаб квартира ВООЗ у Женеві

Орієнтовна вартість вакцин різних виробників, які перебувають на третій, завершальній стадії клінічних випробувань (проводиться на тисячах добровольців), суттєво коливається – від 3 до 30 доларів за дозу. Найдорожча – від американської компанія Moderna, яка хоче встановити ціну за курс вакцинації від COVID-19 на рівні $50-60 (курс передбачає використання двох вакцин, одна доза – $25-30). Це на $11 дорожче, ніж у компаній Pfizer і BioNTech, які вже уклали угоду з урядом США щодо продажу до 600 млн доз вакцин вартістю $19,5 доза. Найдешевшою може бути вже згадана вакцина виробництва британської компанії AstraZeneca, яка поставлятиме її за ціною $3-4 за дозу.

Нас запевняють: вакцина буде безпечна попри швидкість її розробки

Попри те, що у розробку вакцин вкладається величезна кількість і коштів, і зусиль кращих спеціалістів, все ж близько половини людей у світі вакцинуватися не збираються. В Україні, згідно з опитуванням КМІС, проведеним у серпні, безкоштовне щеплення від коронавірусу, схвалене ВООЗ, готові зробити 47%респондентів, а 42% – не готові. Значна частина опитаних вважає, що вакцина не буде безпечною. Подібні результати показало і опитування у США – лише кожен другий американець збирається вакцинуватися проти COVID-19.

Коментуючи швидкі темпи розробки вакцин в інтерв’ю DW, німецький імунолог, директор Інституту імунології Університетської клініки у Єні і президент Німецького товариства імунології Томас Камрадт відповідає, що не бачить підстав для занепокоєння.

«Зазвичай минає понад десять років, допоки вакцина стає доступною для широких мас, коли кожен має змогу зробити щеплення. Дотепер рекорд належить вакцині від Еболи, яка була допущена на ринок упродовж приблизно п'яти років. А зараз все відбувається ще набагато швидше», – каже відомий імунолог.

Шкидкий поступ у створенні вакцини він пояснює різними причинами: «По-перше, з досвіду з SARS і MERS було відомо, що спайк-протеїни, ймовірно, є гарною цільовою структурою для імунної відповіді (спайкові (S) протеїни відіграють вирішальну роль під час зчеплення вірусу із клітиною тіла людини. – Ред.). Це означає, що з цим абсолютно новим вірусом не потрібно було розпочинати з самого нуля.

Крім того, уже існують цілком нові технології. Ще не так давно при розробці вакцин культуру вірусів доводилося розсилати по всьому світу, де їх потім вирощували у клітинних культурах. Зараз же китайські вчені ще у січні оприлюднили в мережі геном вірусу. Його можна було порівняти з SARS і MERS, і це відбулося надзвичайно швидко. Тому вже у березні була змога розпочати першу стадію клінічних досліджень – це була вакцина mRNA компанії Moderna», – каже Томас Камрадт.

А ще спеціаліст додає, що процес розробки вакцини прискорило й те, що кроки, які зазвичай слідують один за одним, здійснювалися паралельно. Наприклад, вже створені потужності для виробництва вакцини, чого, мабуть, раніше ніколи не було. Щоправда пан Камрадт підкреслює: за будь-яких умов не можна допустити, щоб тестування на безпечність вакцини робилося менш відповідально, ніж зазвичай.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге

Але… Днями у європейському представництві ВООЗ зробили дещо песимістичну заяву. Мовляв, майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не припинить пандемію. Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге пояснив: «Я весь час чую: «Вакцина завершить пандемією». Звичайно, ні! Ми навіть не знаємо, чи вакцина допоможе всім групам населення. Кінець пандемії – це момент, коли ми як спільнота навчимося жити з цією інфекцією».

Не хотілося б беззастережно вірити у ці слова, але, на жаль, більш оптимістичних прогнозів поки зустрічати нам не доводилося. Що ж, принаймні навчитися жити з цією бідою – це те, що від нас залежить.

Юлія Горбань, Київ