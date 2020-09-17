Відрахованим білоруським студентам обіцяють допомогу зі вступом в Україні

Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" пообіцяв студентам, яких відрахували з білоруських вишів за участь у протестах, допомогти зі вступом до українських університетів.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграм-каналі повідомив опозиційний білоруський політик і незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало.

"Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" звертається до студентів Республіки Білорусь. Ми інформуємо про те, що студентам, яких незаконним шляхом відрахували з білоруських вишів, наш фонд надає допомогу на території України зі вступом до українських університетів", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цепкало з родиною виїхав з Білорусі в Україну через страх бути заарештованим.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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У вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі й вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.