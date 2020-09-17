Цьогоріч відкрили близько 500 справ щодо роботи журналістів – Офіс генпрокурора

Близько 500 кримінальних проваджень щодо роботи журналістів відкрито правоохоронцями за 8 місяців цього року.

Про це поінформував заступник начальника Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генпрокурора Олег Пилипюк під час онлайн-обговорення «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання» в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

«За підсумками восьми місяців, в усіх правоохоронних органах перебувало 484 кримінальні провадження. Триває розслідування у 242 провадженнях. 21 обвинувальний акт скерований до суду - для порівняння, за перші три місяці було всього 5. На розгляді в судах перебуває 60 кримінальних проваджень. За цей період винесено 11 вироків», - сказав представник Офісу Генпрокурора.

За його словами, кримінальним правопорушенням стосовно журналістів в професійній правоохоронній системі приділяється належна увага. При чому не тільки правопорушенням за спеціалізованими статтями, як-от перешкоджання професійній журналістській діяльності, втручання в неї чи завдання тілесних ушкоджень, а й загальнокримінальним, побутовим злочинам, де журналісти є потерпілими.

Пилипюк зазначив також, що деякі кримінальні провадження набувають більшого суспільногой резонансу, деякі меншого, але всі вони завжди є не надто прості і робота правоохоронних органів має бути ефективною.

«Офісом Генпрокурора докладаються зусилля для того, щоб розслідування цих кримінальних проваджень в регіонах, на місцях також було ефективним. Нам системно, щомісяця, звітують про проведену роботу, про вжиті заходи, про виконання як органами прокуратури, так і іншими правоохоронними органами своїх обов’язків щодо належного, ефективного розкриття, розслідування та захисту потерпілих у цих провадженнях. Ми готові сприяти тому, щоб безпека і захист журналістів були на належному рівні», - запевнив представник Офісу Генпрокурора.

Пилипюк додав, що наказом Генпрокурора за згодою правоохоронних органів було створено міжвідомчу робочу групу з питань розгляду та контролю кримінальних проваджень, вчинених стосовно журналістів, і запросив до постійної співпраці у ній всіх охочих з громадських, урядових та неурядових організацій.