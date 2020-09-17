В Україні потрібно створити онлайн-платформу про порушення прав журналістів - офіс РЄ

В Україні потрібно створити онлайн-платформу, яка б містила інформацію про випадки порушень прав журналістів та хід розслідування таких справ.

Про це сказала заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко під час онлайн-обговорення "Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання", організованого в Укрінформі Міністерством культури та інформаційної політики у співпраці з проєктом "Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні".

"Найбільш актуальною і доречною на даний момент було б створення дієвої, доступної, зрозумілої онлайн-платформи, яка б містила випадки порушень прав журналістів, а також інформувала б суспільство, журналістську спільноту про розслідування тієї чи іншої справи. Така платформа надавала б всім зацікавленим достовірну та оперативну інформацію про порушення прав медіапрацівників. Також привертала б увагу суспільства до проблеми безпеки журналістів, була б інформаційним або навіть навчальним ресурсом для журналістів", - сказала Литвиненко.

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Вона зазначила, що вже є позитивний досвід функціонування таких платформ в Європі. За її словами, у разі потреби Рада Європа готова надати більше можливостей для того, щоб вивчити досвід цих платформ та поділитися кращими практиками.

Литвиненко додала, що ідею створення такої платформи підтримує МКІП, а також Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України.

"Ми в межах медійного проєкту Ради Європи плануємо далі плідно працювати над тим, щоб ця платформа була створена найближчим часом і почала працювати", - сказала вона.

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Головна мета заходу – посилення діалогу та співпраці між органами державної влади, правоохоронними органами, громадянським суспільством та міжнародними організаціями щодо захисту професійної діяльності журналістів, забезпечення сприятливих умов для журналістської діяльності відповідно до стандартів Ради Європи.

Під час дискусії учасники обговорять поточну ситуацію у сфері безпеки журналістів в Україні, стан розслідувань справ, порушених за фактами перешкоджання професійній діяльності журналістів та спланують подальшу роботу у цій сфері.