Сьогодні - Всесвітній день безпеки пацієнтів

Сьогодні в Україні відзначається День безпеки пацієнтів, який був встановлений Указом Президента 4 вересня 2019 року на підтримку рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

У травні 2019 року на засіданні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я держави-члени взяли на себе зобов'язання визнавати безпеку пацієнтів як одне з пріоритетних завдань охорони здоров'я і вжити усі необхідні дії для зменшення шкоди, що завдається пацієнтам в медичних установах. Окрім того, Всесвітня асамблея охорони здоров'я схвалила встановлення Всесвітнього дня забезпечення безпеки пацієнтів, що буде відзначатись 17 вересня. Як зазначають у ВООЗ, Заподіяння шкоди пацієнтам є однією з провідних причин смертності та інвалідності в світі. Щорічно в стаціонарних медичних установах країн з низьким і середнім рівнями доходу відбувається 134 мільйони несприятливих подій, які стають супутніми чинниками 2,6 мільйона випадків смерті, а в країнах з високим рівнем доходу шкода при наданні стаціонарної допомоги наноситься кожному десятому пацієнту.

В Україні також сьогодні відзначають День рятівника, який був встановлений згідно з Указом Президента від 12 вересня 2008 року.

День рятівника є професійним святом не тільки працівників усіх аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, але його відмічають також громадяни, які внесли свій вагомий внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.

Нині всі рятувальники України підпорядковуються Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальну справу, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, а також профілактику травматизму невиробничого характеру. Представники ДСНС протистоять пожежам і повеням, епідеміям і пандеміям, буревіям і зсувам ґрунту, вибухам газу і снігопадам, автомобільним та будь-яким іншим аваріям.