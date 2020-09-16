Деяким категоріям пенсіонерів підвищать виплати — рішення уряду

Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови, що передбачає підвищення пенсійних виплат деяким категоріям пенсіонерів та визначає 1 березня датою проведення індексації пенсійних виплат в Україні.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 16 вересня.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду зауважила, що Міністерство соціальної політики підготувало проєкт постанови "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та у подальшому".

"Проєктом акта пропонується встановити щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 грн пенсіонерам старше 75–річного віку, в яких розмір пенсійної виплати не перевищує розмір середньої заробітної плати доходу в Україні, з якого сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік. Ми визначаємо механізми надання такої компенсаційної виплати для таких осіб і фіксуємо, що найменша пенсійна виплата для цієї категорії пенсіонерів не буде становити менше, ніж 2500 грн", - сказала Лазебна.

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Вона зауважила, що такий крок уряду дозволить адресно підвищити мінімальні пенсійні гарантії для понад 1 млн пенсіонерів, які зараз мають стаж не менше 20 років - жінки і 25 - чоловік, з 1712 грн, як є сьогодні, до 2500 грн.

"Тобто це фактично ми підвищуємо для цієї категорії пенсіонерів пенсійні виплати на 46%, що я вважаю, є таким хорошим і безпрецедентним кроком", - зауважила міністр.

Окрім того, за її словами, постановою пропонується продовження у 2021 році виплат щомісячних компенсацій в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80-річного віку.

"Це та програма, яку ми запровадили з вами у 2020 році. Ми пропонуємо дещо розширити коло її одержувачів. Тобто ми за рахунок того, що піднімається планка для пенсіонерів, які можуть попасти в цю програму… В програму потраплять пенсіонери, розмір пенсії яких не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2020 рік. Хочу нагадати, що цією програмою охоплено більше 1,4 млн пенсіонерів", - розповіла Лазебна.

Також проєктом постанови пропонується з 2022 року індексувати компенсаційні виплати пенсіонерам віком 80+ і 75+.

"Четверта пропозиція в цьому рішенні стосується індексації пенсій. З урахуванням того, що законом України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування не визначена дата індексації, і питання її визначення віднесено до компетенції Кабінету Міністрів України, ми пропонуємо з 2021 року визначати 1 березня датою індексації пенсій. Ми передбачаємо, що пенсії будуть проіндексовані для більш, ніж 9 млн пенсіонерів, але орієнтовно підвищення, як ми вже знаємо з практики, отримує близько 8 млн пенсіонерів. Прошу підтримати це рішення уряду", - підкреслила Лазебна.

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Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що такі зміни потребуватимуть додаткових видатків із державного бюджету на 2021 рік.

"Ми маємо про це зазначити: сума орієнтовна на сьогоднішній момент - близько 4,5 млрд грн", - уточнив міністр фінансів.

Натомість Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості документу і запропонував членам уряду його підтримати.

"Але це дійсно важливий документ, ми маємо чітко встановити і люди мають знати параметри. Тому пропоную Кабінету Міністрів підтримати даний документ, проголосувати, джерела будемо шукати спільно", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, у травні міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що більш ніж мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, щомісяця зможуть отримувати до пенсії близько 500 грн.

Фото: kmu.gov.ua