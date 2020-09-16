Уряд спростив подання документів для отримання разової соцдопомоги

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 16 вересня, інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що постановою приведено у відповідність механізм призначення та виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 603).

У Мінсоцполітики заявляють, що це дасть змогу малозабезпеченим особам, особам (дітям) з інвалідністю подавати документи для призначення одноразової матеріальної допомоги за їхнім вибором або в органи соціального захисту населення, або до центру надання адміністративних послуг.

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Окрім того, постановою визначено, що розподіл коштів пропорційно чисельності осіб, які отримують пенсію та / або державну соціальну допомогу, що не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність проводиться на підставі не тільки даних Державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр», але й Пенсійного фонду України в порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.

Також постановою введено норму щодо надання одноразової матеріальної допомоги в межах передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень для головного розпорядника коштів на виплату такої допомоги.