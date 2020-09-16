Уряд спростив подання документів для отримання разової соцдопомоги

Уряд спростив подання документів для отримання разової соцдопомоги

Укрінформ
Кабінет Міністрів спростив процедуру надання документів на отримання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та їх законним представникам.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 16 вересня, інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що постановою приведено у відповідність механізм призначення та виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 603).

У Мінсоцполітики заявляють, що це дасть змогу малозабезпеченим особам, особам (дітям) з інвалідністю подавати документи для призначення одноразової матеріальної допомоги за їхнім вибором або в органи соціального захисту населення, або до центру надання адміністративних послуг.

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Окрім того, постановою визначено, що розподіл коштів пропорційно чисельності осіб, які отримують пенсію та / або державну соціальну допомогу, що не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність проводиться на підставі не тільки даних Державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр», але й Пенсійного фонду України в порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.

Також постановою введено норму щодо надання одноразової матеріальної допомоги в межах передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень для головного розпорядника коштів на виплату такої допомоги.

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