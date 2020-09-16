В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.

16.09.2020

Кабінет Міністрів визначив критерії встановлення червоного рівня епіднебезпеки та змінив вимоги до помаранчевого.

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Регіони залучать до прийняття рішення про встановлення "червоного" рівня епідобмежень, який запроваджуватиметься у разі перевищення більш як у 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19.

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Через випадки захворювання серед учителів, на карантин закрили сьогодні 4 столичні школи.

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