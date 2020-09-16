Фонд соцстраху поновив виплати лікарняних і декретних

Фонд соціального страхування України відновив виплати застрахованим особам, потерпілим на виробництві, які раніше було заблоковано через незаконні дії приватного нотаріуса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

«Фонд соціального страхування України відновив фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам, страхових виплат та соціальних послуг потерпілим на виробництві, які раніше було заблоковано через незаконні дії приватного нотаріуса», - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що в середу, 16 вересня, здійснено фінансування лікарняних, декретних, страхових виплат потерпілим на виробництві та одноразових допомог членам сімей медичних працівників, які померли від COVID-19, витрат на медичну та соціальну допомогу на загальну суму 686,9 млн гривень.

У ФССУ інформують, що відповідно до наказу Мін’юсту від 11 вересня 2020 № 3151/5 скасовано незаконні реєстраційні дії приватного нотаріуса із Дніпропетровської області та внесено зміни у державний реєстр юридичних осіб щодо керівника виконавчої дирекції.

Так, згідно з рішенням правління Фонду обов’язки директора виконавчої дирекції Фонду виконує Тетяна Михайленко.

У відомстві нагадують, що відповідно до постанови правління Фонду від 14 травня 2020, Олену Думу звільнено з посади директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Як повідомлялося, 11 вересня у ФССУ поінформували, що внаслідок незаконної реєстраційної дії приватного нотаріуса із Дніпропетровської області у державному реєстрі юридичних осіб щодо керівника виконавчої дирекції, заблоковано виконання Фондом своїх обов’язків перед застрахованими особами та потерпілими на виробництві.

Такі дії призвели до заборгованості з виплати матеріального забезпечення, страхових виплат та витрат на медичну і соціальну допомогу людям, які станом на 11 вересня склали понад 500 млн гривень.

Окрім того у ФССУ поінформували, що у зв’язку з надходженням повідомлення про закінчення тимчасової непрацездатності, відповідно до постанови правління Фонду соціального страхування України від 14 травня 2020 № 7 «Про звільнення директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України О. Думи» 10 вересня 2020 року Олену Думу звільнено з посади директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та проведено з нею розрахунок при припиненні трудових відносин.