Україна не отримувала запитів на чартери з Ізраїлю напередодні Рош-га-Шана

Державна авіаційна служба України не отримувала запитів на чартерні рейси з Ізраїлю на 15-17 вересня, тобто за три дні до святкування Рош га-Шана.

Про це у Державіаслужбі повідомили у відповідь на запит Укрінформу.

"Заявок на виконання чартерних рейсів з Держави Ізраїль в Україну на період з 15 по 17 вересня 2020 року від українських чи іноземних авіаперевізників до Державіаслужби не надходило", - йдеться у документі.

У Державіаслужбі також повідомляють, що на літній сезон 2020 року (розпочався 29.03.2020 та діятиме до 24.10.2020) служба надала дозволи на виконання регулярних міжнародних пасажирських рейсів ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» за маршрутом Дніпро – Тель-Авів – Дніпро з частотою виконання 5 рейсів на тиждень, Київ – Тель-Авів – Київ – 4 рейси на тиждень, Львів – Тель-Авів – Львів - 2 рейси на тиждень, Одеса – Тель-Авів – Одеса - 5 рейсів на тиждень та Харків – Тель-Авів – Харків - 4 рейси на тиждень, а також ізраїльському авіаперевізнику El Al за маршрутом Тель-Авів – Київ – Тель-Авів з частотою 12 рейсів на тиждень.

Крім того, до Державіаслужби надійшла заявка від авіакомпанії Israir Airlines на виконання 15 вересня 2 рейсів за маршрутом Тель-Авів – Київ – Тель-Авів (без пасажирів на сегменті Тель-Авів – Київ).

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Як повідомляв Укрінформ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. Проте через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін запровадив обмеження відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування.

Також 15 вересня повідомлялося, що сотні прочан-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в’їзду, наразі продовжують перебувати на кордоні між українським та білоруським пунктами пропуску.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі прочан-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - на Житомирщині і близько 1,5 тисячі осіб — на Волині.