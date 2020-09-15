Рада зробила крок до 7% ПДВ на культурні послуги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3851 щодо введення 7% ПДВ на культурні послуги.

Як передає Укрінформ, ухвалення відповідного рішення підтримали 273 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Метою законопроєкту є впровадження податкових механізмів для надання державної підтримки сферам культури, туризму та сектору креативних індустрій з метою недопущення їх стагнації задля збереження і створення нових робочих місць.

Законопроєктом передбачається внесення змін до Податкового кодексу України. Ними зокрема пропонується звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств для юридичних осіб та податком на доходи фізичних осіб для громадян доходи у вигляді цільових культурних грантів, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проєкту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій у порядку, установленому законом.

Пропонується звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб суми отриманих фізичними особами, фізичними особами – підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, культурних грантів за умови їх повного та цільового використання, передбачивши, що у разі неповного використання такого гранту, суми якого не повернуті надавачу, або його нецільового використання такі суми визнаються доходом і підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

При цьому передбачається запровадити знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% для стимулювання попиту і розширення доступності суспільно важливих послуг, зокрема до операцій з постачання послуг із показу вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів, кінематографічних прем'єр, культурно-мистецьких заходів; показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проєктів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках та заповідниках, їх відвідування.

Водночас проєкт закону передбачає застосовування зниженої ставки податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій із постачання послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху.

Разом з тим тимчасово, з 1 січня 2023 року до 1 січня 2025 року, пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою на території України, за умови, що такі національні фільми та іноземні фільми адаптовані відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху.

Також на тимчасовій основі до 1 січня 2023 року пропонується застосовувати знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування.

Пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, які входять до складу національної кінематографічної спадщини.

Окрім того, передбачено продовжити до 1 січня 2025 року дію чинної до 1 січня 2023 року норми щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання національних фільмів, постачання робіт та послуг із виробництва національних фільмів; постачання робіт та послуг із виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, зі збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини.