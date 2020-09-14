Культура в умовах пандемії: Єрмак зустрівся з представниками креативної індустрії

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

«В Офісі Президента України відбулася зустріч керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака з представниками креативних індустрій, провідних продюсерських центрів та агенцій, організаторів концертних заходів і найбільших квиткових операторів України», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, учасники зустрічі обговорили питання діяльності галузі в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, як інформують в ОП, «представники культури та креативних індустрій наголосили на необхідності встановлення чітких і прозорих вимог щодо проведення масових заходів у тій чи іншій карантинній зоні».

«Вони висловилися за те, щоб правила були рівними для всіх учасників ринку і концертних майданчиків, а порушники вимог несли відповідальність», - ідеться в повідомленні.

У цьому контексті представники влади повідомили, що через грубе порушення карантинних вимог уже розпочато декілька кримінальних проваджень і на порушників чекає покарання, інформують в ОП.

Також повідомляється, що на зустрічі обговорювалася проблема нестачі в Україні великих концертних майданчиків та порушувалося питання щодо врегулювання рівня оподаткування представників індустрії.

«Учасники зустрічі домовилися, що буде створена робоча група з представників галузі, Офісу Президента, МОЗ та Мінкультури за участю народних депутатів, що входять до профільного комітету, для напрацювання відповідних уніфікованих вимог до проведення масових заходів для кожної карантинної зони», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що у нараді взяли участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко та перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив у понеділок, що креативна економіка зазнає найбільших збитків в період пандемії та карантину.