Лише 10% школярів задоволені стравами в їдальнях — МОН

Шкільними їдальнями користується понад 50% школярів, але лише 10% з них задоволені якістю шкільного харчування.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування батьків та школярів щодо якості шкільного харчування, яке оприлюднило Міністерство освіти та науки.

"51,28% батьків стверджують, що їхні діти користуються шкільним буфетом, 33,1% – не користуються ним, а 15,6% повідомили про відсутність буфету в школі. Водночас лише 11,5% батьків зазначили, що дітям подобаються страви та продукти зі шкільного буфету. Сукупність тих, кому страви шкільного буфету “скоріше не подобаються” та “не подобаються”, становить 26,3%", - йдеться у повідомленні.

Водночас згідно з відповідями учнів, шкільне харчування подобається лише 10% із них, не подобається – більш ніж 31%. Відповіді батьків засвідчили, що більшість дітей – 63,1% – користуються гарячим харчуванням у школі.

Також, згідно з відповідями батьків, у шкільних буфетах трапляються продукти і страви, що на сьогодні заборонені до продажу у школах. 24,9% батьків підтвердили продаж солодких газованих напоїв, 21,3% – кондитерських виробів з кремами, 3,1% – нарізних салатів зі сметаною, майонезом чи оцтом. Також трапляються випадки продажу молока-самоквасу, морозива, грибів.

Водночас більшість опитаних учнів – 73,9% стверджують, що не купують таких продуктів.

Майже чверть батьків вкрай незадоволені чистотою їдальні й лише 9% вважають її відмінною. На “відмінно” чистоту в їдальні оцінили 9% учнів, “добре” – 35%, “задовільно” – 31%, “вкрай незадовільно” – 25%.

Згідно з відповідями батьків, основними причинами, через які учні відмовляються від харчування у школі, є: несмачна та холодна їжа, поганий вигляд та запах страв, погане самопочуття після прийому їжі, невідповідність особливим дієтичним потребам, брудні посуд і прибори, недовіра до якості шкільних страв, одноманітне меню, напівфабрикати, відсутність перших страв, поганий запах в їдальні, “антисанітарія”, комахи тощо.

З-поміж проблем також – забезпечення гарячим харчуванням лише учнів початкової школи, висока вартість харчування, недостатня кількість фруктів та кисломолочних продуктів.

Опитування “Задоволеність батьків та учнів шкільним харчуванням” проводилось 5-15 березня 2020 року, в ньому взяли участь 923 учнів та 3 519 батьків зі всіх областей України та міста Києва, окрім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти та науки попередило обласні та Київську міську державну адміністрації щодо неприпустимості погіршення умов харчування у закладах освіти. Також раніше заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій повідомила, що повернення до звичного формату харчування у школах, зокрема до приготування гарячих страв замість фасованих сніданків, можливе після скасовування карантинних заходів.