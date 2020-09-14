“У мене є антитіла”: Богдан каже, що перехворів на COVID-19

Екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що перехворів на COVID-19, але не знає, коли саме.

Про це він повідомив у коментарі журналістам перед допитом у ДБР, передає кореспондент Укрінформу.

«На початку місяця я зробив тест на антитіла, і тест показав, що в мене є антитіла. Значить, я перехворів на коронавірус, проте не знаю коли», - сказав Богдан.

Як повідомляв Укрінформ, колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан прибув на допит у Державне бюро розслідувань для проведення слідчих дій та перевірки сказаного ним в інтерв’ю Дмитру Гордону з приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.