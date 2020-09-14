Креативний сектор найбільш вразливий у період карантину - Ткаченко

Креативна економіка зазнає найбільших збитків в період пандемії та карантину.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав під час міжнародного форуму KYIV MEDIA WEEK Global Marathon 14 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується креативної економіки, то очевидно, що найбільші збитки і найбільша проблема буде саме тут. Оскільки переважна більшість наших активностей пов'язана безпосередньо з контактом, з людьми. Які б ми зараз не знаходили речі пов'язані не з офлайном, все ж таки офлайн є для нас ключовим", - сказав Ткаченко.

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Він зазначив, що наразі у країні і світі криза повної невизначеності, тому що не все залежить від урядів, а багато що залежить від того, як буде розвиватися хвороба. За його словами, терміну коли закінчиться карантин ніхто достеменно ще не знає. Відповідно спрогнозувати вплив на економіку теж достатньо важко.

KYIV MEDIA WEEK Global Marathon організований компанією MRM за підтримки Українського культурного фонду. Захід проводиться вже вдесяте. Триватиме два дні, з 14 по 15 вересня. Цьогоріч захід проводиться у форматі міжнародного онлайн марафону. Під час форуму спікери аналізуватимуть тренди і перспективи аудіовізуальної індустрії України та світу, та шукатимуть антикризові рішення для сталого розвитку медіаринку.