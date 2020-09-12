Захист Марківа подав нові докази до апеляційного суду

Захист Віталія Марківа подав до апеляційного суду присяжних Мілана матеріали, які свідчать про непричетність нацгвардійця до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

В основі нового доказового матеріалу – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place.

Ідеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) на місце трагічного випадку біля керамічного заводу, інший – балістичного випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

Зазначається, що ці дослідження, проведені з участю італійських експертів, науково підтвердили, що Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті на відстані близько 1800 метрів та цілитися і влучити у них з автомата АК-74.

Адвокати просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або ж фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (включно з експертами), а в разі потреби, і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

Захист також просить суд провести розслідування на місці трагічної події біля Слов’янська. При цьому припускає: якщо апеляційний суд залучить до процесу фільм з докладним картографічним зображення місцевості, то таке розслідування, можливо, не знадобиться.

Додаткові докази надають і адвокати держави Україна. Їхній матеріал базується на результатах розслідування українського МВС. Вони, зокрема, наголошують на звуковому слідчому експерименті, який засвідчив, що обстріл почався з боку бойовиків, а не з українських позицій, як це стверджували присяжні в суді Павії.

Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Перше засідання з розгляду цієї справи в апеляції призначено на 29 вересня.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

Фото: FFE/RL