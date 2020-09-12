Захист Марківа подав нові докази до апеляційного суду

Захист Марківа подав нові докази до апеляційного суду

Укрінформ
Захист Віталія Марківа подав до апеляційного суду присяжних Мілана матеріали, які свідчать про непричетність нацгвардійця до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

В основі нового доказового матеріалу – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place.

Ідеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) на місце трагічного випадку біля керамічного заводу, інший – балістичного випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

Зазначається, що ці дослідження, проведені з участю італійських експертів, науково підтвердили, що Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті на відстані близько 1800 метрів та цілитися і влучити у них з автомата АК-74.

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Адвокати просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або ж фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (включно з експертами), а в разі потреби, і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

Захист також просить суд провести розслідування на місці трагічної події біля Слов’янська. При цьому припускає: якщо апеляційний суд залучить до процесу фільм з докладним картографічним зображення місцевості, то таке розслідування, можливо, не знадобиться.

Додаткові докази надають і адвокати держави Україна. Їхній матеріал базується на результатах розслідування українського МВС. Вони, зокрема, наголошують на звуковому слідчому експерименті, який засвідчив, що обстріл почався з боку бойовиків, а не з українських позицій, як це стверджували присяжні в суді Павії.

Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

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Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Перше засідання з розгляду цієї справи в апеляції призначено на 29 вересня.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

Фото: FFE/RL

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