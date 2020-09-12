Україна може бути успішною тільки тоді, коли успішною буде кожна громада – Зеленський

Україна може бути успішною тільки тоді, коли успішною буде кожна область, кожне місто, кожне село, кожна громада.

Як передає Укрінформ, таке переконання Президент України Володимир Зеленський висловив 12 вересня під час представлення проєкту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року в рамках робочої поїздки до регіону.

«25 жовтня в нашій країні місцеві вибори, і зараз, коли завершується дуже важлива для України реформа – реформа децентралізації – ці вибори є надважливими. Регіони отримають значні повноваження та фінансування, і кожен житель регіону повинен чітко розуміти, як використовуються його кошти, на що вони йдуть і, найголовніше, для чого. Дати відповіді на ці питання покликані саме регіональні стратегії розвитку. Я переконаний, що Україна може бути успішною тільки тоді, коли успішною буде кожна область, кожне місто, кожне село, кожна громада» - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що кожен регіон України має величезний потенціал і майбутнє. Головне, за словами Президента, – «чітко визначити свої сильні місця та в партнерстві з центральною владою розвивати їх, рухаючись тільки вперед, тільки до процвітання».

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«У цьому плані ваш край має перспективи: ми завжди називаємо Одесу перлиною біля моря. На мою думку, це дуже скромно, бо Одещина – це цілий скарб біля моря, це логістичний хаб країни, наші морські ворота, туристичне серце України. Це великий потенціал регіонального виробництва, сільського господарства, транзитної галузі малого, середнього та великого бізнесу, науки, культури і спорту», – звернувся він до жителів Одеси.

При цьому він підкреслив необхідність обов’язково зробити Одещину регіоном, де хочеться відпочивати, яким хочеться мандрувати, де хочеться навчатися, працювати.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня Президент України перебуває з робочою поїздкою в Одеській області, він вже ознайомився з реалізацією проєкту реконструкції та будівництва аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса», взяв участь у роботі обласної конференції партії "Слуга народу", відвідає морпорт.