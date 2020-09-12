Участь у "Партнерстві Біарріц" дозволить зменшити розрив у зарплатах жінок і чоловіків - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що участь України у «Партнерстві Біарріц» дозволить, зокрема, зменшити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків, який зараз складає близько 25% при однакових посадах.

Про це очільник уряду заявив, коментуючи здобуття Україною офіційного статусу учасниці партнерства, повідомляє Урядовий портал, передає Укрінформ.

За його словами, «Партнерство Біарріц» — це про повагу один до одного та про рівність можливостей для всіх.

«Цей крок спрямований на мобілізацію наших зусиль із досягнення рівності прав і можливостей для всіх людей. Для нас важливо імплементувати найкращий світовий досвід як у законодавчій площині, так і на рівні виконавчої влади», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що Уряд активно працює в цьому напрямку та пропонуватиме відповідні законодавчі ініціативи.

«Зокрема, це зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, який зараз на рівні 25% при однакових посадах. Це реформування законодавства у сфері соціальних відпусток, створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей», — зазначив очільник Уряду.

З нагоди здобуття Україною офіційного статусу учасниці у Києві 11 вересня відбулися урочисті заходи за участю дружини Президента України Олени Зеленської. Участь у події також взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, посли країн Групи семи (G7) і Швеції та представники міжнародних організацій.

"Приєднання України до «Партнерства Біарріц» вчергове підтверджує відданість України захисту прав людини, боротьбі з усіма формами дискримінації", - заявив Кулеба.

Глава МЗС України відзначив зусилля Франції у започаткуванні та ідейному натхненні, а також проактивну роль Американського головування у Групі Семи у його створенні.

«Цей крок вчергове підтверджує відданість України захисту прав людини, боротьбі з усіма формами дискримінації, як це належить сучасній країні, яка рухається до членства в ЄС і НАТО», — заявив Кулеба.

Він також висловив вдячність представникам країн Групи Семи — послам Великої Британії, Канади та Швеції в Україні за послідовну підтримку «Партнерства Біарріц», міжнародним організаціям Програмі Розвитку ООН, Фонду Народонаселення ООН, ООН Жінки та ЮНІСЕФ за глибоку інституційну співпрацю.

«Успішна співпраця з нашими міжнародними партнерами, зокрема, з Програмою розвитку ООН, надає важливий імпульс системним перетворенням у дипломатичній службі України. Це шлях до дипломатії рівних можливостей, двері якої відкриті для чоловіків і жінок на рівних умовах», — зауважив міністр.

Як повідомлялося, «Партнерство Біарріц» було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в місті Біарріц (Франція) 25 серпня 2019 року. Мета ініціативи — посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення рівності.

Фото: КМУ