МОЗ розпочало роботу щодо комплексного розвитку та розбудови екстреної медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я розпочало роботу щодо комплексного розвитку та розбудови еталонної екстреної медичної допомоги.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми чітко врахували, за якими критеріями вона має розвиватися: це час доїзду, професіоналізм диспетчерських служб та кадрів. І визначили, які показники нормативів повинні бути. На сьогодні повністю в час доїзду вкладалися 31%. Ми визначили наступне: в 2021 році повинно вже бути 60%, в 2022 - 75% і в 2023 році - до 85%", - зазначив він.

За його словами, в 2021 році змінюються алгоритми диспетчеризації. Всі виклики ділитимуть на 4 категорії: критичний, екстрений, невідкладний та непрофільний. "Це дуже важливо, бо впливає на час доїзду. Якщо це критичний виклик, то швидка повинна бути миттєво ", - наголосив міністр.

Степанов повідомив, що у 2021 році вводиться поняття екстериторіальності. "Тобто, за принципом, чия швидка знаходиться ближче, та і повинна приїхати. Також ми змінюємо маршрутизацію, чітко визначаємо маршрути доїзду швидкої в залежності від стану пацієнта", - сказав він.

Степанов повідомив про плани оновити автомобільний парк швидкої допомоги. "У нас зараз є 922 млн грн, триває процес закупівлі машин екстреної медичної допомоги. Близько 400 машин плануємо купити. Далі в 2021 ще 700. І 707 автомобілів в 2022 році", - розповів він.

Очільник МОЗ наголосив, що все це можливо, коли у медичних працівників буде справедлива заробітна плата. "Ми заклали суттєве збільшення в своїх пропозиціях до бюджету на 2021 рік. Пропонуємо підвищувати оплату саме медичної допомоги. Цього року уряд на "екстренку" додатково виділив 1 млрд 260 млн, тобто підвищили тариф на "екстренку". Також всі медичні працівники в Україні з вересня почнуть отримувати доплати до своєї зарплати", - сказав він.

За словами Степанова, "в цьому бюджеті враховані в повному обсязі достойна заробітна плата лікаря не менше 20 тис. грн, 15-17 тис. - заробітна плата фельдшера, водія, диспетчера. Все це повинно бути піднято до справедливого рівня, коли працівник "екстренки" думає про хворого, а не про те як прожити".