За добу в Україні зробили понад 53 тисяч тестів на COVID-19

За попередню добу в Україні зробили 53 556 тестувань на визначення COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За попередню добу загалом здійснено 53 556 тестувань, з них 27 737 досліджень методом ПЛР, а також 25 818 досліджень методом ІФА", - сказав Степанов.

Він зазначив, що другий день поспіль в Україні понад 3 тис. хворих за добу. "Зростає госпіталізація людей, які потребують лікування від COVID-19 саме в стаціонарних умовах. У нас сьогодні страшна цифра щодо кількості людей, які пішли з життя, - 72 людини", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 11 вересня, виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксували 151 859.