Степанов проведе у понеділок селекторну нараду з мерами

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок, 14 вересня, проведе селекторну нараду з мерами міст, у тому числі буде обговорюватися питання роботи шкіл.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Степанов заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

“Я є прихильником того, щоб наші діти навчалися і ходили у школу, але є обставини - розповсюдження хвороби… Щодо навчального процесу. У нас не було б таких сплесків (захворюваності на COVID-19 – ред.), якби ми дотримувалися базових правил: маска, дистанція, чисті руки. В понеділок я ініціюю розмову з мерами міст, тому що дуже важливо виконання протиепідемічних заходів. Ми будемо дивитися, що ми можемо зробити по школах”, - сказав Степанов.

Він нагадав: якщо місто чи район виходить з “червоної“ зони, школи та інші заклади одразу відкриваються.

Водночас міністр не виключив, що в певних випадках може йтися про перегляд обмежень, які діють на “червоному“ рівні.

“Те що стосується перегляду обмежень на “червоному“ рівні небезпеки, я не виключаю такої можливості. Тим більше, що умовно кажучи, такі міста як Чернівці довго перебувають на цьому рівні. Ми подивимося в який спосіб ми зможемо це зробити”, - резюмував Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 11 вересня в Україні лабораторно підтверджено 3144 нові випадки COVID-19, а загалом від початку епідемії - 148 756.