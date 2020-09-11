У рядах МВС за день виявили 93 випадки коронавірусу

11 вересня COVID-19 лабораторно підтверджено у 93 правоохоронців, а загалом від початку пандемії в органах МВС виявлено 4010 випадків коронавірусу.

Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

"Загальна кількість випадків (захворювання - ред.) на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії – 4010, одужала – 3581 особа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 вересня було зафіксовано 93 нові випадки зараження правоохоронців. Найбільше хворих виявлено у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у Києві.

У МВС наголосили, що з березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а й за фактичним рівнем захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 144 нові випадки COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.