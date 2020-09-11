У рядах МВС за день виявили 93 випадки коронавірусу
Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.
"Загальна кількість випадків (захворювання - ред.) на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії – 4010, одужала – 3581 особа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 11 вересня було зафіксовано 93 нові випадки зараження правоохоронців. Найбільше хворих виявлено у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у Києві.
У МВС наголосили, що з березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а й за фактичним рівнем захворюваності.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 144 нові випадки COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.