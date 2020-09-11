Апеляційний суд розгляне скаргу Кольченка на виправні роботи 25 вересня

Розгляд апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції щодо присудження 40 годин громадських робіт колишньому бранцю Кремля Олександрові Кольченку відбудеться 25 вересня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського апеляційного суду.

«Відклали на 25 вересня, на 12 годину», - зазначили у суді.

Як повідомлялося, 10 серпня активісти проводили під посольством Білорусі акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між її учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.

Серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.

Поліцейські склали адміністративні протоколи на п'ятьох осіб у зв'язку з “порушенням правопорядку” біля посольства Білорусі у Києві.

За даними правоохоронців, під час акції група чоловіків порушувала правопорядок, а на вимогу працівників поліції припинити вони не реагували.

11 серпня суд першої інстанції присудив Кольченку 40 годин громадських робіт.