Ковідні хроніки, одкровення Сенцова та гніздо у дротах

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

Ковідохроніки: Україна подолала чергову антирекордну позначку за кількістю заражених коронавірусом за добу – 10 вересня зафіксували 3 144 нових випадки. Водночас одужали за добу 1 128 хворих на COVID-19. Загалом від початку пандемії зафіксовано 148 756 захворілих, вилікувалися 67 005 українців.

Крім того, у четвер Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила нове епідемічне зонування. За результатами засідання комісії, Київ потрапив до "помаранчевої" зони.

Фото: Юлія Овсяннікова

Шість місяців карантинного стажу та кількість хворих, що постійно зростає, аж ніяк не впливають на нездатність багатьох українців правильно носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції. Такий вигляд, наприклад, мали кілька столичних станцій метро у вівторок, 8 вересня, коли зранку через просадку напруги в електромережі стався збій у системі оплати проїзду банківською карткою.

На «Дарниці» та «Чернігівській» утворилися величезні черги. Люди могли оплатити за проїзд лише картками Kyiv Smart Card або у терміналах.

Фото: Павло Багмут

У вівторок, 8 вересня, члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні. Ще одна опозиціонерка - Марія Колесникова - порвала свій паспорт, щоб запобігти вивезенню з Білорусі.

Після прибуття до Києва Родненков і Кравцов розповіли про ці події та їхні подальші плани на пресконференції в Укрінформі.

Нагадаємо, що у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Юлія Овсяннікова

У залах Національного музею Тараса Шевченка цього тижня відкрили фотовиставку «Школи як території миру дітям» українського фотографа Саші Маслова.

Експозиція, що через портрети дітей розказує про те, як вони живуть в умовах збройного конфлікту, приурочена до Міжнародного дня захисту освіти від нападів.

Як повідомлялося, з початку збройного конфлікту на сході України понад 750 шкіл було пошкоджено або зруйновано, десятки дітей та вчителів постраждали від обстрілів, зафіксовано 37 випадків використання шкіл у військових цілях. Все це суттєво вплинуло на право на освіту для 670 000 дітей, які проживають у районах, розташованих поблизу лінії розмежування та поруч із нею.

Фотовиставка триватиме до 30 вересня.

Фото: Маркіян Лисейко

Письменник і режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов презентував у Львові двотомне видання своїх творів про перебування у російській в’язниці.

Двотомник, який об'єднує збірку малої прози «4 з половиною кроки» та щоденник «Хроніка одного голодування» надрукували українською та російською мовами у «Видавництві Старого Лева».

«Тут два томи, і це була моя ідея зверстати їх разом, тому що вони пов’язані однією темою. Я дуже радий, що «Видавництво Старого Лева» зреалізувало це в такому форматі і з такою обкладинкою, як я хотів. Так, вони коштують, як на мене, немало, але я дуже багато себе сюди вклав. Це моя найбільш відверта література», – зазначив Сенцов.

Фото: Юлія Овсяннікова

Тим часом робу Сенцова та особисті речі, кореспонденцію, фото інших наших громадян, які через проукраїнські погляди змушені були пройти через тортури, показові суди, катівні, але не зламалися, повернулися на Батьківщину під час обмінів між РФ, ОРДЛО та Україною, представили на виставці «Вільні». Вона відкрилася у Києві на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Микола М’якшиков

Собака під час відкриття майданчика для вигулу домашніх улюденців Sokil dogs park на житловому масиві Сокіл у Дніпрі.

Фото: Сергій Гудак

Гніздо горлиці на електростовпі у Береговому на Закарпатті.

Фото: Павло Багмут

Виступ гімнастки під час 25-го Ювілейного міжнародного турніру з художньої гімнастики Гран-прі Кубок Дерюгіної-2020 у Палаці спорту в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Жінка у столичному переході.

Фото: Юрій Рильчук

Продавчиня у пластикових рукавичках закриває лице від камери в Івано-Франківську.

Фото: Юрій Рильчук

Капці стоять на коробці в Івано-Франківську.

Фото: Юрій Рильчук

Директор бібліотеки Івано-Франківської академії Івана Золотоустого Іванна Стрихар демонструє видання з колекції митрополита Андрея Шептицького.

Фото: Геннадій Мінченко

Пам'ятник Тарасу Шевченку в центрі Львова.

Фото: Станіслав Іванов

На території ПАТ "Азовмаш" у Маріуполі.

Фото: Володимир Тарасов

Внутрішній двір Білгород-Дністровської фортеці на Одещині.

Фото: Сергій Гудак

Грона винограду у сонячному світлі на Закарпатті.

Фото: Дмитро Смольєнко

Кайтсерфери на Арабатській стрілці в Херсонській області.

Фото: Дмитро Смольєнко

Захід сонця на Арабатській стрілці в Херсонській області.