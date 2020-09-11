Карантинні обмеження у школах негативно сприймають 40% українців

До запроваджених у школах у зв'язку з пандемією COVID-19 обмежувальних заходів негативно ставляться 40% українців, натомість позитивно їх оцінюють 30%.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

Згідно з даними дослідження, 40% опитаних негативно ставляться до запровадження обмежувальних заходів для організації навчання у школах з нового навчального року. Водночас 30% респондентів ставляться до цього позитивно, 22% – нейтрально.

Як зазначається, відносно більше тих, хто негативно ставиться до обмежувальних заходів, серед опитаних, які проживають із дітьми до 17 років.

За даними соціологів, половина респондентів вважають оптимальними протикарантинні правила для шкіл, запроваджені з вересня. Натомість чверть опитаних вважають їх надто жорсткими, 11% – надто м’якими. Відносно більше тих, хто вважає запроваджені заходи жорсткими, серед осіб, які мають дітей дошкільного віку.

Обов’язкове носіння масок учнями на перервах у школі підтримують 49% респондентів, проти такої ініціативи 45% опитаних (переважно це люди, які мають дітей дошкільного та шкільного віку).

Опитування проводилося 1-5 вересня. Було проведено особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) 2500 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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