Уряд цього року виділив майже 120 мільйонів допомоги постраждалим захисникам України

Кабінет Міністрів протягом 2020 року виділив майже 120 млн грн на допомогу постраждалим захисникам України на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді, інформує Урядовий портал.

«Уряд на постійній основі вживає заходів щодо підтримки громадян, що постраждали в антитерористичній операції, та членів їх сімей. Загалом за 2020 рік Урядом прийнято 7 рішень щодо надання такої допомоги на суму 119 млн 920 тис. гривень» - зазначила вона.

Також в уряді повідомляють, що на засіданні 9 вересня урядовці ухвалили рішення виділити кошти для надання матеріальної допомоги постраждалим в антитерористичній операції. З резервного фонду державного бюджету виділено 13 млн 280 тис. грн членам сімей 7 осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та 8 особам, які отримали інвалідність під час участі в зазначеній операції.