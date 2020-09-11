Пенітенціарній системі з Фонду боротьби з COVID-19 виділили 23 мільйони

Із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на пенітенціарну систему було виділено 23 млн грн для закупівлі засобів індивідуального захисту.

Про це сказала заступник міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю Укрінформу.

"На початку червня ми отримали кошти на засоби індивідуального захисту перш за все для працівників пенітенціарної системи. Сума видатків склала 23 мільйони гривень. За ці кошти були придбані засоби індивідуального захисту, дезінфектори і медичне обладнання. На тести не виділено жодної копійки", - сказала Висоцька.

За її словами, під час зустрічі з представниками Міністерства охорони здоров’я було висловлено прохання про регулярне тестування працівників пенітенціарної системи, щоб швидше виявляти вірус та ізолювати людей з підтвердженим діагнозом. "Позитивної відповіді про те, що наш персонал буде включений до переліку категорій, які підлягають регулярному щомісячному тестуванню, ми не отримали", - зауважила Висоцька.

Вона також констатувала, що міжнародні партнери високо оцінюють те, як пенітенціарна система України пережила початок епідемії коронавірусу.

«Ми виконали всі рекомендації міжнародних організацій, котрі включалися в цю роботу. Ситуацію втримали, хоча в систему були привезені хворі, але їхній стан був нетяжкий. Правда, одна людина померла із запущеною стадією хронічної хвороби», - сказала Висоцька.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні було створено Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 з бюджетом у 64,7 млрд грн.

За інформацією Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби , станом на 11 вересня в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, на території яких функціонують структурні підрозділи Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, зареєстровано 120 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Зокрема, коронавірус виявлено у 6 ув’язнених, 5 засуджених, 91 працівника ДКВС, 18 медичних працівників ЦОЗ ДКВС.