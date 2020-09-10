Культура діалогу важлива для формування політичної нації - Ян Валетов

На цьому наголосив під час круглого столу «Культура діалогу» письменник-фантаст, журналіст Ян Валетов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю, що мистецтво діалогу неймовірно важливо для всіх нас. Для всіх тих, хто розуміє, для чого потрібно домовитися. Ми повинні чітко розуміти, що якщо ми не влучимо, ми вкотре підемо в політичну боротьбу, в розподіл фінансових потоків... Я вважаю, що, якщо ми матимемо змогу сформувати політичну націю, а у нас просто немає іншого вибору, на нашу країну чекає нормальне, майбутнє добробуту... Країна, в якій всім затишно, незалежно від мови, на якій люди спілкуються», - наголосив Валетов.

Також він додав: «Років через 15-20-30, я дивлюсь по своїх дітях, по дітях своїх друзів, тут будуть говорити виключно українською мовою. Але для цього має пройти час, потрібний контент, який буде споживатися».

Він також зазначив, що, на жаль, історія України - «досить сумна історія неможливості знайти порозуміння».

«У всіх критичних моментах нам заважала відсутність спільної мови - не мови, а спільної мови філософської, і відсутність спільних моральних авторитетів. Я підтримую думку Влада Троїцького про те, що відсутність моральних авторитетів в суспільстві - це головна причина відсутності вміння вести громадську дискусію. Немає людей, на яких можна рівнятися», - заявив письменник.

Він заперечив ще одному учаснику дискусії - співакові Олександру Положинському.

«Положинський сказав, що еліта суспільства - це наші народні депутати. У мене абсолютно протилежна думка впродовж багатьох років з приводу того, чим є люди, які виграють вибори. Я не вважаю їх елітою, ніколи не вважав і вважати не зможу. Я вважаю, що ми - інтелектуальна еліта суспільства - повинні якимось чином визначати тему дискурсу, ми повинні підказувати її та намагатися стати моральними авторитетами в суспільстві», - сказав Валетов.

Письменник також поскаржився, що ми втрачаємо, на жаль, вміння вислуховувати один одного.

«Ми втратили його впродовж останніх 15-20 років, коли з'явилися нові медіа - медіа, відверто маніпулятивні. Я вважаю, що телебачення - абсолютно маніпулятивне медіа. На жаль, те ж саме відбувається зараз і з кіно, і з театром. Взагалі будь-яке мистецтво - це власне маніпуляція, тільки коли маніпулюють люди, які думають про гарне, - це одне, а коли маніпулюють люди, які думають про гроші, - це зовсім інше», - сказав літератор.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури і інформаційної політики починає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві - в рамках яких вчені, провідні інтелектуали, лідери громадської думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі «Культура діалогу».