Кулеба у Мадриді зустрівся з українським футболістом Зозулею

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Іспанії зустрівся з нападником іспанського клубу "Альбасете" українським футболістом Романом Зозулею.

Як передає Укрінформ, спілкування дипломата і футболіста транслювалося на сторінці Кулеби у Фейсбуці.

Міністр назвав Зозулю футбольною гордістю країни і розповів, що сьогодні згадував голи, які він забивав за збірну України.

«Але я хочу зараз сказати головне: Романе, Україна з вами. Коли вас несправедливо атакують і звинувачують, знайте, що це як у футболі: ви форвард там попереду, а позаду вас уся команд. І ця команда позаду вас – це вся Україна», - сказав Кулеба.

Він також відзначив, що Зозуля, незалежно від того, в якому чемпіонаті грає у футбол, завжди залишається зі своєю країною.

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На пам’ять про зустріч футболіст подарував міністрові футболку свого клубу з номером 9 і прізвищем Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Роман Зозуля 31 січня 2017 року перейшов із клубу "Бетіс" до іспанського "Райо Вальєкано" на правах оренди, але змушений був через день повернутися. Фанати "Райо" (ультралівого спрямування) звинуватили його в нацизмі. Приводом стала футболка з тризубом, в якій гравець прилетів до Іспанії ще минулого літа. Ультрас агресивно вимагали, аби клуб не підписував гравця. Зозулю підтримали іспанська ліга, "Бетіс", ФФУ. "Райо Вальєкано" запропонував йому повернутися і гарантував безпеку, але українець відмовився через постійні акції протесту і погрози з боку фанатів "Райо".

Фото: @DmytroKuleba