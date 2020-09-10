Шоу зі сварками й бійками мають вищий рейтинг за програми з повноцінним діалогом - Положинський

Програми, які базуються на повноцінному діалозі, мають низький рейтинг і довго не проіснують, на відміну від телешоу зі сварками та маніпуляціями.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку висловив співак, шоумен, радіоведучий Олександр Положинський під час Круглого столу "Культура діалогу", ініційованого Міністерством культури та інформаційної політики.

"Якщо ти не знаєш правил, якщо ти не отримав необхідних навичок у школі, де ти в суспільному просторі можеш навчитися цій культурі діалогу, де вона пропагується, де вона демонструється? Де та еліта, яка здатна показати, як правильно вести діалог? Якщо ми вмикаємо телевізор, там безліч програм, які базуються нібито на діалогах. Але де там є діалог насправді? Зазвичай його немає. Якщо там ведеться діалог повноцінний, то в цієї програми такий низький рейтинг, що вона довго не проіснує. Якщо там є сварка, якщо там бійка, якщо там є маніпуляції, образи, звинувачення - це вже цікаво, це вже матиме рейтинг. Але там не буде діалогу", - сказав Положинський.

Також, на думку музиканта, в Україні дуже мало шкіл і вчителів, які вчать дітей правильно вести діалог.

Положинський, обговорюючи культуру діалогу, зазначив, що при цьому виникає питання, між ким відбудеться діалог і яка його мета.

"Діалог може вестися між людьми, які прагнуть діалогу, яких щось спільне об'єднує. Якщо ми говоримо про культуру діалогу всередині України, то навіть тут у нас виникає уже перша проблема, що всередині України є люди, які не хочуть, щоб Україна існувала взагалі як держава, як незалежна держава, як повноцінна держава. Чи можна говорити про діалог між людьми, які хочуть, щоб існувала Україна як незалежна держава і яка не існувала? Мені здається, тут діалог може бути тільки один: максимально швидкий і комфортний виїзд туди, де вони хочуть жити, якщо вони не хочуть жити в Україні", - зазначив Положинський.

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Він додав: "Якщо ми говоримо про діалог між однодумцями, то має бути мета якась цього діалогу. Якщо немає мети - діалог рано чи пізно перетворюється в порожню балаканину".

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень у різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, - в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі "Культура діалогу".